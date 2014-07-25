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25 июля 2014, 10:52

Начата расшифровка "черных ящиков" разбившегося на Тайване самолета

авиакатастрофы Тайвань чп жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалисты начали расшифровку "черных ящиков" разбившегося на Тайване самолета. Бортовые самописцы были доставлены на остров, где идет поиск причин крушения воздушного судна, сообщает МИА "Россия сегодня".

По предварительным данным, основной причиной катастрофы стали плохие погодные условия - несколько дней в регионе бушевал тайфун.

Напомним, авиакатастрофа на Тайване произошла 23 июля. Воздушное судно пыталось приземлиться в аэропорту города Магун на архипелаге Пэнху, но потерпело крушение.

Пилоты сообщили об уходе на второй круг для приземления, после чего воздушное судно потеряло связь с авиадиспетчерами. Самолет врезался в землю в районе населенного пункта Хусы и повредил два жилых дома.

По последним данным, в результате инцидента погибли 48 человек, еще десять получили ранения.

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