На борту упавшего алжирского лайнера не было россиян

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На борту самолета Air Algerie, упавшего около столицы Нигера, россиян не было, передает Агентство "Москва".

"Интерфакс" уточняет, что в лайнере находилось 50 французов, 25 граждан Буркина-Фасо, восемь ливанцев, четыре алжирца, двое подданных Люксембурга, бельгиец, швейцарец, нигериец, камерунец, а также украинец и румын.

Напомним, днем 24 июля алжирский самолет McDonnell Douglas MD-80 потерпел катастрофу рядом со столицей Нигера.

По предварительным данным, причиной падения стал грозовой шторм. Также сообщается, что борт, следовавший из Буркина-Фасо в Алжир, сменил курс из-за плохой видимости, чтобы избежать столкновения с другим самолетом.

Уточняется, что связь была потеряна в воздушном пространстве Мали, где сейчас царит политический кризис.

За последнюю неделю это уже третья авиакатастрофа - 17 июля Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" рухнул на территории Украины недалеко от российской границы, а 23 июля на Тайване разбился пассажирский ATR-72 тайваньской авиакомпании TransAsia Airways, погибли более 40 человек.