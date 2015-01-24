В Индонезии начали подъем фюзеляжа разбившегося самолета AirAsia со дна моря

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В Индонезии стартовала операция по подъему фюзеляжа потерпевшего крушение самолета авиакомпании AirAsia со дна моря. Водолазы смогли попасть внутрь основной части воздушного судна и нашли там еще два десятка тел погибших, сообщает МИА "Россия сегодня".

В настоящее время найдено 69 тел погибших. Работа спасателей осложняется плохими погодными условиями.

Airbus A-320 рейса QZ8501 исчез с экранов радаров 28 декабря 2014 года во время перелета из индонезийского города Сурабая в Сингапур. Авиадиспетчеры Джакарты потеряли с ним связь после того как пилоты запросили разрешение отклониться от курса.

На борту самолета находились 162 человека, среди них - трое граждан Южной Кореи, по одному из Малайзии, Сингапура и Франции, остальные - индонезийцы. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

По предварительной информации, перед падением в воду самолет резко набрал высоту по невыясненной причине. Это делает наиболее вероятной версией крушения падение лайнера с эшелона. Специалисты продолжают работу с "черными ящиками" с разбившегося лайнера.