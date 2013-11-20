Найден речевой самописец с разбившегося в Казани Вoeing 737

В Казани на месте авиакатастрофы найдена кассета речевого самописца

Найден речевой самописец с разбившегося в воскресенье в Казани Boeing 737 авиакомпании "Татарстан". Самописец уже отправлен в Москву для обработки имеющейся на нем информации, сообщает сообщает телеканал "Москва 24".

Между тем уже получены заключения четырех молекулярно-генетических экспертиз и по их результатам опознаны останки четверых погибших, сообщил в среду официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Накануне специалисты условно опознали 15 погибших. Генетическое опознание всех погибших может продлиться несколько недель.

Напомним, трагедия произошла вечером 17 ноября. При заходе на посадку в аэропорту Казани разбился летевший из Москвы Boeing 737. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Следствие рассматривает пять возможных версий авиакатастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров. 18 ноября авиакомпания "Татарстан", которой принадлежал лайнер, приостановила эксплуатацию своих самолетов Boeing 737.