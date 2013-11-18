Открыт счет для помощи родным погибших в авиакатастрофе в Казани

На месте авиакатастрофы 17 ноября в Казани. Фото: ИТАР-ТАСС

Для помощи родственникам погибших в казанской авиакатастрофе открыт специальный счет, сообщает в понедельник портал правительства Татарстана.

"Все, кто готов оказать помощь, могут перечислить средства на расчетный счет Благотворительного фонда "Ак Барс СОЗИДАНИЕ", 420066, г. Казань, ул.Меридианная, д.1а", - говорится в сообщении.

Реквизиты благотворительного фонда "АК БАРС СОЗИДАНИЕ":

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ОАО "АК БАРС" БАНК

БИК 049205805

корреспондентский счет 30101810000000000805

назначение платежа: "Жертвам авиакатастрофы".

Летевший из Москвы Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" в воскресенье вечером разбился при заходе на посадку в аэропорту Казани. Катастрофа унесла жизни всех, кто находился на борту, - шести членов экипажа и 44 пассажиров. При крушении самолета погибли в том числе сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава управления ФСБ по республике Александр Антонов. В настоящее время опознаны тела десяти погибших.

Вторник, 18 ноября, в Татарстане объявлен днем траура.

Аэропорт Казани все еще закрыт. Прибывающие рейсы перенаправляются в Чебоксары, Ижевск и Нижнекамск.