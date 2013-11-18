Найдены "черные ящики" разбившегося в Казани самолета

В аэропорту Казани разбился пассажирский самолет из Москвы

Спасатели нашли бортовые самописцы Boeing-737, разбившегося в Казани.

Как сообщает телеканал "Москва 24", установлено местонахождение "черных ящиков", в ближайшее время их начнут извлекать из-под обломков. Самописцы лежат в воронке, образовавшейся на месте падения самолета.

Сам аэропорт закрыт для приема воздушных судов до 14.00, пишет ИТАР-ТАСС.

Напомним, в 19.25 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту, - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан" рейс U9 363.

В Казани создан штаб по координации работы медиков, который возглавляет заместитель министра здравоохранения Айрат Фаррахов. В настоящее время опознаны тела десяти погибших, на место крушения прибыл глава МЧС России Владимир Пучков и ожидается прилет начальника Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Основными версиями случившегося называют отказ техники и ошибку пилотирования.