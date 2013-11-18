К состоянию самолета Boeing-737 претензий не было - авиакомпания

Претензий к техническому состоянию самолета Boeing-737, потерпевшему крушение в воскресенье в Казани, не было. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ОАО "Авиакомпания "Татарстан" Гульназ Минниханова.

Она отметила, что самолет 17 ноября за день сделал несколько рейсов. Так, он совершил полет по маршруту Казань-Ереван-Казань, а затем вылетел в Москву и должен был совершить посадку в Казани.

Самолет между рейсами проходил необходимое техническое обслуживание и неполадок у него выявлено не было. Все предыдущие рейсы выполнены им в штатном режиме, добавила Минниханова.

"Пилоты, оба 1966 года рождения, имели большой опыт работы. Командир воздушного судна Рустем Салихов начал выполнение полетов на этом самолете в 2012 году вторым пилотом, в марте того же года стал командиром. Его общий летный стаж - 21 год. Общий летный стаж второго пилота - Виктора Гуцула - 23 года", - цитирует "Интерфакс" руководителя пресс-службы авиакомпании "Татарстан".

Она также сообщила, что к разбившемуся под Казанью самолету СМИ по непонятной причине приписывают аварийную посадку в ноябре прошлого года, якобы из-за неисправной системы вентилирования. Тогда был другой Boeing, который возвращен бывшему болгарскому партнеру авиакомпании - Bulgarian Aviation group, - рассказала Гульназ Минниханова.

Авиакомпания организует доставку в Казань всех близких родственников погибших. Для этого необходимо обратиться в рабочую группу, телефоны которой указаны на сайте авиакомпании. В частности, родственники из Москвы могут прилететь с помощью авиакомпании в Нижнекамск и затем на машине их доставят в Казань. Ранее сообщалось, что аэропорт Казани будет закрыт до 12.00 понедельника.