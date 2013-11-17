Спасательные работы на месте крушения самолета завершены - МЧС

Спасательные работы на месте крушения самолета завершены

Спасательно-поисковые работы на месте крушения самолета в Казани завершены. По словам главы МЧС Владимира Пучкова, сотрудники министерства продолжат оказывать содействие следователям. Всего на месте аварии работали более 350 человек и около 100 единиц техники.

Из Москвы на место трагедии вылетел самолет Ил-76 с оперативной группой, возглавляемой заместителем министра МЧС В. Степановым. На борту самолета также находятся спасатели отряда "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", а также психологи Центра экстренной психологической помощи.

Соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы выразил Сергей Собянин. Он направил телеграмму в адрес президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Боинг-737, летевший из Москвы. По предварительным данным погибли 50 человек. Упавший лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан". Узнать данные о погибших во время авиакатастрофы можно по телефонам "горячей линии" 8-843-227-46-50 или 8-800-775-17-17.