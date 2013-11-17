Следствие рассматривает три версии крушения самолета в Казани

Разбившимся в Казани самолетом займется правительственная комиссия

Следствие рассматривает различные версии крушения самолета в Казани. В числе основных – техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия. По предварительным данным, в аварии погибли 50 человек - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

В настоящее время на месте падения лайнера пожар уже потушен, работают спасатели. Аэропорт Казани закрыт до 23.30. Как сообщают местные жители, перекрыты все подъезды к воздушной гавани.

На место крушения самолета в Казань отправятся следователи и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, которые имеют опыт расследования авиакатастроф. Завтра туда лично прибудет глава ведомства Александр Бастрыкин.

Следователи рассматривают три версии крушения самолета в Казани

Кроме того, в Казань выехал министр транспорта Максим Соколов, который возглавил комиссию по ликвидации последствий авиакатастрофы и оказанию помощи семьям погибших. Как сообщает "Интерфакс", специальный штаб создан и в "Ространснадзоре", а в Приволжском территориальном управлении "Госавианадзора" создается комиссия по расследованию происшествия.

Соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин. Он поручил правительству срочно сформировать комиссию по расследованию причин и обстоятельств случившегося. Соответствующим министерствам и ведомствам поручено незамедлительно принять меры для выполнения поисково-спасательной операции.

МЧС открыло "Горячую линию" для родственников постардавших

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Боинг- 737, летевший из Москвы. По предварительным данным погибли все находившиеся на борту.Упавший лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан" рейс №363. Узнать данные о погибших во время авиакатастрофы можно по телефонам "горячей линии" 8-843-227-46-50 или 8-800-775-17-17.