Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Казани

При крушении самолета в Казани погибли двое детей

МЧС России по республике Татарстан опубликовало список погибших в авиакатастрофе в Казани. Всего в результате крушения Boeing-737 погибли 50 человек - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Авиация МЧС РФ доставит тела погибших в авиакатастрофе под Казанью к местам захоронения, заявил глава ведомства Владимир Пучков в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий авиакатастрофы.

"Необходимо оказывать адресную помощь и поддержку каждой семье. Оперативно принимайте решения по идентификации погибших. Все погибшие по согласованию с родственниками авиацией МЧС будут доставляться к местам захоронения", - цитирует министра "Интерфакс".

Узнать точные данные о погибших во время авиакатастрофы можно по телефонам "горячей линии" 8-843-227-46-50 или 8-800-775-17-17.

Предварительный список зарегистрированных на рейс U9 363 "Москва-Казань"

Экипаж:

Салихов Рустем Габрахманович 11.06.1966 капитан воздушного судна

Гуцул Виктор Никифорович 12.06.1966 второй пилот

Зарифуллина Нурия Дафиятовна 30.19.1957 старший бортпроводник

Гарифуллина Инга Рафаилевна 06.02.1971 бортпроводник

Кабанова Ольга Станиславовна 22.04.1988 бортпроводник

Хайдаров Дамир Фардатович 20.09.1987 бортпроводник



Пассажиры:

Акулинина Наталья 21.08.1987

Антонов Александр 01.01.1957

Арташина Дарья 07.09.2002

Ахметшина Алия 23.07.1990

Баранова Яна 15.08.1987

Булл Донна Каролина 14.02.1960

Бурдин Юрий 25.12.1967

Вапрентцев Денис 02.10.1984

Гаджиева Диана 10.05.1955

Гужиев Рустам 27.02.1982

Дрантусова Наталья 04.05.1971

Зарипова Венера 07.09.1988

Зарипова Альбина 21.01.1980

Згурцкая Виктория 30.08.1969

Ивашкевич Ирина 20.09.1979

Камашев Мстислав 15.10.1986

Кашапова Алина 27.06.1998

Князев Евгений 07.02.1955

Кузнецова Елена 11.06.1971

Кучерова Анна 18.04.1990

Ляшин Юрий 12.04.1976

Макаров Геннадий 31.10.1965

Мангушева Татьяна 17.09.1949

Минниханов Ирек 04.03.1989

Морозова Ольга 08.02.1960

Музичук Дмитрий 30.05.1986

Назяров Руслан 17.09.1973

Ошуркова Маргарита 22.06.1958

Пархоменко Роман 20.02.1986

Прокофьев Павел 15.01.1974

Рашитова Гульнара 15.07.1991

Садрутдинов Айрат 16.02.1984

Сафин Булат 24.05.1986

Сафиуллина Диана 09.10.1989

Сибгатуллин Абдулла 20.12.1926

Сибгатуллина Мария 13.01.1926

Скворцова Эллина 08.06.1976

Смолентцев Николай 19.04.1964

Смолентцева Елена 29.05.1966

Стерхова Анастасия 23.01.1990

Фазлеева Резеда 12.07.1959

Хафизова Алина 10.09.1987

Щукина Виктория 01.10.1977

Янкиляйкис Александр 03.02.1977

Самолет рейса U9 363 "Москва-Казань" разбился в 19.25 при заходе на посадку. Упавший лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан".

По факту трагедии следственный комитет России возбудил уголовное дело.