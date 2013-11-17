Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Казани

МЧС России по республике Татарстан опубликовало список погибших в авиакатастрофе в Казани. Всего в результате крушения Boeing-737 погибли 50 человек - 44 пассажира и 6 членов экипажа.
Авиация МЧС РФ доставит тела погибших в авиакатастрофе под Казанью к местам захоронения, заявил глава ведомства Владимир Пучков в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий авиакатастрофы.
"Необходимо оказывать адресную помощь и поддержку каждой семье. Оперативно принимайте решения по идентификации погибших. Все погибшие по согласованию с родственниками авиацией МЧС будут доставляться к местам захоронения", - цитирует министра "Интерфакс".
Узнать точные данные о погибших во время авиакатастрофы можно по телефонам "горячей линии" 8-843-227-46-50 или 8-800-775-17-17.
Предварительный список зарегистрированных на рейс U9 363 "Москва-Казань"
Экипаж:
Салихов Рустем Габрахманович 11.06.1966 капитан воздушного судна
Гуцул Виктор Никифорович 12.06.1966 второй пилот
Зарифуллина Нурия Дафиятовна 30.19.1957 старший бортпроводник
Гарифуллина Инга Рафаилевна 06.02.1971 бортпроводник
Кабанова Ольга Станиславовна 22.04.1988 бортпроводник
Хайдаров Дамир Фардатович 20.09.1987 бортпроводник
Пассажиры:
Акулинина Наталья 21.08.1987
Антонов Александр 01.01.1957
Арташина Дарья 07.09.2002
Ахметшина Алия 23.07.1990
Баранова Яна 15.08.1987
Булл Донна Каролина 14.02.1960
Бурдин Юрий 25.12.1967
Вапрентцев Денис 02.10.1984
Гаджиева Диана 10.05.1955
Гужиев Рустам 27.02.1982
Дрантусова Наталья 04.05.1971
Зарипова Венера 07.09.1988
Зарипова Альбина 21.01.1980
Згурцкая Виктория 30.08.1969
Ивашкевич Ирина 20.09.1979
Камашев Мстислав 15.10.1986
Кашапова Алина 27.06.1998
Князев Евгений 07.02.1955
Кузнецова Елена 11.06.1971
Кучерова Анна 18.04.1990
Ляшин Юрий 12.04.1976
Макаров Геннадий 31.10.1965
Мангушева Татьяна 17.09.1949
Минниханов Ирек 04.03.1989
Морозова Ольга 08.02.1960
Музичук Дмитрий 30.05.1986
Назяров Руслан 17.09.1973
Ошуркова Маргарита 22.06.1958
Пархоменко Роман 20.02.1986
Прокофьев Павел 15.01.1974
Рашитова Гульнара 15.07.1991
Садрутдинов Айрат 16.02.1984
Сафин Булат 24.05.1986
Сафиуллина Диана 09.10.1989
Сибгатуллин Абдулла 20.12.1926
Сибгатуллина Мария 13.01.1926
Скворцова Эллина 08.06.1976
Смолентцев Николай 19.04.1964
Смолентцева Елена 29.05.1966
Стерхова Анастасия 23.01.1990
Фазлеева Резеда 12.07.1959
Хафизова Алина 10.09.1987
Щукина Виктория 01.10.1977
Янкиляйкис Александр 03.02.1977
Самолет рейса U9 363 "Москва-Казань" разбился в 19.25 при заходе на посадку. Упавший лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан".
По факту трагедии следственный комитет России возбудил уголовное дело.