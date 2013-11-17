Форма поиска по сайту

17 ноября 2013, 20:47

Происшествия

В казанском аэропорту разбился самолет, летевший из Москвы

В аэропорту Казани взорвался самолет

Вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Боинг- 737, летевший из Москвы. По предварительным данным погибли все находившиеся на борту - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, самолет рухнул в 19.25 при заходе на посадку, после чего он загорелся. Упавший лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан" рейс №363.

Узнать данные о погибших во время авиакатастрофы можно по телефонам "горячей линии" 8-843-227-46-50 или 8-800-775-17-17. В настоящее время на месте работают все экстренные службы, а также следователи и криминалисты. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Разбившийся самолет был выпущен в 1990 году. По словам экспертов, называть судно старым не корректно, поскольку у него имелся действующий сертификат летной годности. 26 ноября 2012 года этот же самолет уже совершал аварийную посадку. Тогда датчики сработали из-за разгерметизации салона. Всего самолет сменил 5 авиакомпаний, среди которых перевозчики Франции и Уганды. Его возраст составлял 23 года.

Авиакомпания "Татарстан" - национальный перевозчик Республики. Она была создана в 1999-м году. Компания осуществляла регулярные рейсы по стране, а также в Турцию и Прагу. Кроме того, она занималась чартерными перевозками по всем городам России и в любую точку мира. За последний год количество направлений достигло 40.

