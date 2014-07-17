МАК готов участвовать в расследовании катастрофы Boeing на Украине

Межгосударственный авиационный комитет готов принять участие в выяснении причин катастрофы "Боинга-777" в Донецкой области, сообщает канал "Москва 24".

По словам, замглавы ведомства Сергея Зайко, МАК примет участие в расследовании авиакатастрофы, если будет принято решение об организации международной комиссии.

В свою очередь первый вице-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики Андрей Пургин заявил, что бортовые самописцы разбившегося самолета будут переданы в Москву на экспертизу, сообщает "Интерфакс".

"Безусловно, мы их, скорее всего, в МАК передадим, в Москву. Там работают высококлассные эксперты, которые смогут точно установить причину катастрофы, хотя она и так ясна", - сказал он.

Напомним, Boeing 777 малайзийских авиалиний рухнул в четверг на территории Украины недалеко от российской границы.





Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Российскую границу лайнер должен был пересечь примерно в 17.25 по московскому времени.

По предварительным данным, россиян на борту упавшего лайнера не было.