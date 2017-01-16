Найден черный ящик упавшего под Бишкеком самолета

Фото: Zuma/ТАСС/Chui Oblast Governement

Найден один из черных ящиков разбившегося возле Бишкека самолета, сообщает ТАСС.

Грузовой Boeing упал на дачный поселок около аэропорта Манас, в катастрофе погибли 37 человек – экипаж и местные жители. 15 человек с тяжелыми травмами отправили в госпиталь.

В результате крушения полностью разрушены 15 домов, повреждены еще 32. На месте крушения работают около тысячи человек – спасатели, военнослужащие, медики и полицейские.

Причины катастрофы пока неизвестны, но, по одной из версий, она могла произойти из-за погоды.