У разбившегося над Истрой гидроплана не было сертификата летной годности

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Разбившийся над Истринским водохранилищем самолет Cessna не имел сертификата летной годности. Об этом Агентству "Москва" заявили в Росавиации.

Судно было зарегистрировано в Государственном реестре гражданских воздушных судов. Однако у управлявшего гидропланом летчика не было свидетельства пилота.

Без данного свидетельства он не имел права пилотировать гражданское воздушное судно. Как отметили в Росавиации, за подобные нарушения пилоту грозил штраф до пяти тысяч рублей.

Ранее m24.ru сообщало, что на месте авиакатастрофы рядом с Истринским водохранилищем обнаружено тело девятого погибшего. Поисково-спасательные работы велись почти двое суток.

Столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna произошло вечером в субботу, 8 августа, возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища. Вертолетом управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту Вадим Бухтияров.

Авиакатастрофа на Истринском водохранилище

Катастрофа унесла жизни девяти человек, в том числе троих детей. Двое из них находились на борту гидросамолета, один летел на вертолете.

Гидросамолет уже подняли со дна водохранилища. По предварительным данным, оба летательных аппарата столкнулись на высоте, не превышающей 100 метров.

По мнению специалистов, столкновение могло произойти из-за ошибки пилотирования. Кого из пилотов – пока не установлено. Расследованием авиакатастрофы занялась специальная комиссия, сформированная при Международном авиационном комитете.

По данному факту возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Росавиация предложила ужесточить наказание за нарушения правил использования воздушного пространства. Сейчас штрафы составляют до 5 тысяч рублей для граждан, до 500 тысяч – для юридических лиц.