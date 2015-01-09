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09 января 2015, 10:50

Спасатели засекли сигналы "черных ящиков" лайнера AirAsia

авиакатастрофы черные ящики чп

Спасатели засекли сигналы "черных ящиков" разбившегося лайнера AirAsia

Спасатели засекли сигналы бортовых самописцев лайнера компании AirAsia, потерпевшего крушение над Яванским морем, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее специалисты предполагали, что "черные ящики" находятся в хвосте лайнера, который пока не удается поднять со дна моря. Теперь зона поиска самописцев расширена.

Airbus A-320 рейса QZ8501 исчез с экранов радаров 28 декабря 2014 года во время перелета из индонезийского Сурабая в Сингапур. Авиадиспетчеры Джакарты потеряли с ним связь после того как пилоты запросили разрешение отклониться от курса.

На борту самолета находились 162 человека, среди них – трое граждан Южной Кореи, по одному из Малайзии, Сингапура и Франции, остальные – индонезийцы.

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