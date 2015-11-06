Третий самолет МЧС с погибшими в крушении А321 вылетел в Петербург

Фото: ТАСС

Самолет МЧС с останками тел погибших в крушении самолета А321 на Синае вылетел из Египта в Санкт-Петербург, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спецборт вылетел из аэропорта Каира в Санкт-Петербург в 04.25 по московскому времени. На его борту останки тел погибших, личные вещи и документы, обнаруженные в зоне крушения лайнера.

Это уже третий спецрейс МЧС, который доставляет останки погибших в Санкт-Петербург.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил. В настоящее время ведется расследование причин аварии.

В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".