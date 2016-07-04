Обнаружены тела всех членов экипажа разбившегося Ил-76

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Спасатели обнаружили тела всех десяти погибших членов экипажа разбившегося самолета Ил-76. Идентификация будет проводиться в Иркутске, сообщает телеканал "Москва 24".

Поисковая операция на месте крушения самолета завершена, тела авиаторов вывезли в областной центр.

Самолет потерпел крушение утром в пятницу в ходе тушения лесного пожара на территории Качугского района Иркутской области. На борту находились 10 членов экипажа, все они погибли.

Обломки воздушного судна были обнаружены в ночь на воскресенье. В настоящее время на месте работают следователи и специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

Сообщается, что условия видимости в пожароопасном районе не были идеальными. По предварительным данным, самолет попал в волну горячего воздуха, облетая пожар, в результате чего врезался в сопку.

На месте крушения воздушного судна уже был обнаружен один из бортовых самописцев.