Второй борт МЧС с телами жертв крушения A321 приземлился в Петербурге

Второй борт МЧС с телами жертв крушения A321 приземлился в Пулкове

Второй борт МЧС РФ с фрагментами тел и личными вещами жертв катастрофы в Египте приземлился в аэропорту Пулково, сообщает телеканал "Москва 24".

Первый самолет МЧС с телами погибших прибыл в Санкт-Петербург рано утром 2 ноября. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, в Петербург было доставлено более 130 тел погибших и более 40 фрагментов тел.

Непосредственно на месте крушения на Синайском полуострове продолжаются поисковые работы, в которых задействованы более 100 спасателей МЧС России, которые обследовали более 15 кв км территории. Они обнаружили останки тел погибших, личные вещи и 118 паспортов, в том числе четырех граждан Украины и гражданина Белоруссии.

Как ранее сообщал директор департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Александр Агафонов, на данный момент обследовано около 11 квадратных километров территории.

Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.