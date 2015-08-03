Найдены новые части пропавшего малазийского Boeing

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Малазийские власти отрапортовали об обнаружении новых обломков пропавшего в прошлом году лайнера Boeing-777. Части самолета, потерпевшего крушение, находятся на острове Реюньон, сообщает Channel News Asia.

По словам министра транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лая, обнаружены части алюминиевой обшивки лайнера, а также частицы фюзеляжа.

В настоящее время предполагается, что самолет потерпел крушение где-то в Индийском океане, а фрагменты лайнера прибило к берегу. Точное место падения Boeing до сих пор неизвестно.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший по маршруту Куала-Лумпур - Пекин, пропал с экранов радаров 8 марта примерно через час после вылета. На борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

По данным следствия, самолет изменил курс, после чего упал в Индийский океан.

Впоследствии были получены данные, что лайнер захватили террористы, которые не предъявили никаких требований, но направили самолет на запад, вместо рейса в Пекин. Boeing летел несколько часов с выключенным транспондером, что не дало возможность запеленговать самолет.

Однако известно, что самолет подавал сигналы примерно на протяжении семи часов, после чего упал в океан.