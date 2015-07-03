Истребитель МиГ-29 разбился под Краснодаром

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Под Краснодаром потерпел крушение истребитель МиГ-29. Пилот катапультировался и выжил, причины авиакатастрофы выясняет специальная комиссия, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 14.37 около аэродрома Кущевская. Крушение произошло во время тренировочного полета, на самолете не было боекомплекта.

В качестве одной из версий аварии рассматривается неисправность одного из двигателей самолета.

Полеты истребителей этого типа остановлены до выяснения причин катастрофы. На место аварии прибыла комиссия Министерства обороны.

Напомним, в начале июня в Астраханской области разбился МиГ-29 с двумя летчиками. Пилоты успели катапультироваться и не пострадали.