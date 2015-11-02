Второй самолет МЧС вылетел из Египта в Санкт-Петербург

"Вечер": Из Каира вылетел второй самолет с жертвами авиакатастрофы

Второй самолет МЧС России с телами погибших в крушении аэробуса А321 вылетел из Египта в Санкт-Петербург, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На борту самолета Ил-76 находятся тела погибших, их паспорта и личные вещи.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков, сообщал, что очередной рейс из Египта в Санкт-Петербург запланирован на 3 ноября.

По словам замглавы МЧС Владимира Степанова, работа будет продолжаться до полого вывоза тел и вещей.

Первый борт МЧС, на котором доставили 140 тел погибших прибыл в Санкт-Петербург в 6.00.

В зоне аварии продолжаются поисково-спасательные работы. Зону поиска на месте крушения расширили с 20 до 30 квадратных километров.

Как ранее сообщал директор департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Александр Агафонов, на данный момент обследовано около 11 квадратных километров территории.

Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.