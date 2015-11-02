Крушение Airbus A321: возможные причины катастрофы

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и, по предварительной информации, развалился до падения. Что могло стать причиной катастрофы – в материале m24.ru.

Авиакатастрофа на Синае стала самой крупной по количеству жертв в истории российской и советской авиации. До этого печальный список возглавляла трагедия, произошедшая под Учкудуком 10 июля 1985 года. Тогда катастрофа Ту-154 унесла жизни 200 человек.

Что же случилось в субботу на Синайском полуострове? Пока эксперты разбираются с содержимым "черных ящиков" разбившегося лайнера, уже появляются первые версии случившегося.

Отказ двигателя

Самая популярная версия – отказ двигателей самолета. По одним сообщениям, за несколько минут до катастрофы летчики связались с диспетчерами и запросили разрешение на экстренную посадку из-за отказа одного из двигателя, по другим – ничего подобного не было. Египетские официальные лица придерживаются второго варианта: никто с землей не связывался, полет происходил в штатном режиме.

В египетской прессе приведены слова одного из местных жителей, который якобы видел, как у лайнера в воздухе загорелась одна из турбин.

Впрочем, у этой версии есть и слабые места. Для падения самолета необходим был отказ сразу нескольких двигателей. Иными словами, поломка одного двигателя не могла бы привести к авиакатастрофе.

Фото: Nariman El-Mofty/AP/ТАСС

Повреждение самолета в другом полете

Вторая версия – самолет получил повреждения в каком-то другом полете и их просто вовремя не заметили. А если заметили, то некачественно "залатали" самолет. Разбившемуся лайнеру было 18 лет, за такой срок эксплуатации во время полетов не раз происходили нештатные ситуации. Так, 14 лет назад при приземлении в Каире самолет сильно ударился хвостом, после чего долго находился на ремонте.

Авиакатастрофы, произошедшие из-за некачественного ремонта или халатного обследования самолетов, – не самая большая редкость. Так, 12 августа 1985 года авиакатастрофа Boeing-747 под Токио унесла жизни 520 человек. Выяснилось, что причиной трагедии стал плохо проведенный ремонт: рабочие некачественно приварили гермошпангоут, который отвалился в ходе полета вместе с рулями высоты.

Самолет стал практически неуправляемым, пилоты еще полчаса держали лайнер в воздухе, умудряясь управлять лайнером при помощи уменьшения и увеличения тяги двигателей. Однако затем самолет врезался в гору.

По словам египетского техника, осматривавшего Airbus A321 перед вылетом, он был совершенно исправен.

Самолет был сбит

Последняя из наиболее популярных версий. Самолет мог быть сбит боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". В настоящее время на Синайском полуострове идет кровавая война между войсками правительства Египта и "Исламским государством".

Не исключено, что боевики выпустили ракету, которая сбила самолет. Однако против этой версии говорит отсутствие у ИГ соответствующих средств, ведь лайнеры летают на высоте около 9-10 тысяч метров. Сбить лайнер можно только с помощью ракетного комплекса.

Впрочем, накануне появились сведения, что самолет не успел набрать высоту эшелона, а значит вполне стать мишенью для ПЗРК. ИГ уже опубликовало ролик, на котором видно как некий самолет сбивают ракетой, однако в подлинности записи есть большие сомнения.

Какие-то выводы можно будет сделать после официального расследования МАК и расшифровки "черных ящиков". В рамках расследования крушения Airbus А321 следователи изъяли документы по техническому обслуживанию судна. В Самаре с места последней заправки самолета изъяты образцы топлива, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

"СК России проверит все возможные версии, которые могли привести к трагедии, в том числе о технической неисправности воздушного судна", – заявил Маркин.