Запрещены пассажирские перелеты над странами, где идет война

Пассажирским самолетам запрещают летать над зонами боевых действий

Росавиация порекомендовала столичным компаниям отказаться от пассажирских авиаперевозок над странами, где идет война, сообщает телеканал "Москва 24". Поводом для такого ограничения стала опасная ситуация в небе над Сирией.

В понедельник, 29 апреля, московский перевозчик "Северный ветер" выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Казань. На борту самолета находились около 160 пассажиров. Пролетая над территорией Сирии, пилоты заметили вспышки внизу и приняли решение резко набрать высоту, чтобы уйти от возможного столкновения с ракетой.

В итоге лайнер благополучно прибыл в Казань, никто не пострадал, повреждений также не обнаружено. Российский МИД выясняет подробности инцидента у властей Сирии.