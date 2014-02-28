Форма поиска по сайту

28 февраля 2014, 23:45

Транспорт

Аэропорт Симферополя временно прекратил принимать рейсы

Фото: ИТАР-ТАСС

Аэропорт Симферополя временно прекратил принимать рейсы. Об этом сообщает сайт авиакомпании "Международные Авиалинии Украины". На данный момент отменены несколько рейсов из Киева, Москвы и Стамбула.

Аэропорт прекратил прием рейсов в связи с закрытием воздушного пространства над Крымом. Как пишет ИТАР-ТАСС, эту информацию подтвердили в Госпредприятии по обслуживанию воздушного пространства. Однако кем принято решение о закрытии воздушного пространства, неизвестно. Отметим, что на момент написания материала сайт международного аэропорта "Симферополь" был недоступен.

По информации РИА Новости, воздушное пространство над Симферополем будет закрыто до 18.30 1 марта, но запрет на полеты могут продлить.

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене 1 марта рейсов SU1826/1827 и SU1820/1821 из Москвы.

Также на территории Крыма наблюдаются проблемы со стационарной телефонной связью. Как говорится в сообщении компании "Укртелеком", проблемы связаны с тем, что неизвестные повредили несколько магистральных кабелей компании.

