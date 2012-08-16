Московским авиадиспетчерам запретили бастовать

ИТАР-ТАСС

Московская транспортная прокуратура потребовала убрать из устава профсоюза авиадиспетчеров пункт, который позволял им проводить забастовки. Савеловский суд позицию прокуроров поддержал.

До недавнего времени по уставу профсоюза авиаработников радиолокации, радионавигации и связи РФ они имели право для защиты социально-трудовых прав и интересов работников проводить собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, пикетирования, а также забастовки.

Однако, по мнению представителей столичной транспортной прокуратуры, это является прямым нарушением Воздушного и Трудового кодексов России. Ограничение или прекращение работы авиадиспетчеров может привести к сбою в работе единой системы организации воздушного движения, и, как следствие, будут нарушены права граждан. Кроме того, любая забастовка ставит под угрозу "обеспечение обороны страны и безопасность государства", отмечает надзорное ведомство.

Прокуратура обратилась в Савеловский суд Москвы, который согласился с позицией прокуроров и признал незаконным право профсоюза авиадиспетчеров на организацию забастовок, а также обязал убрать спорный пункт из Устава и Типового положения, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.