Туту.ру запустил поиск авиабилетов с багажом

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Туристический сервис Туту.ру запустил фильтр для авиабилетов по наличию багажа, сообщили m24.ru в пресс-службе компании. Отныне при выборе билетов пользователи могут отделить рейсы, в стоимость которых включен или не включен багаж.

Безбагажные тарифы от авиакомпаний осложнили выбор билетов для пассажиров, уверяют в компании. Периодически пассажиры, купившие дешевый билет, лишь на стойках регистрации узнают о необходимости платить за багаж.

Новый фильтр отображает наличие багажа в основном для популярных рейсов. Однако для некоторых тарифов информация недоступна, что связано с ограничениями авиакомпаний или отсутствием данных. Проблема в том, что отсутствует единый точный источник такой информации. Чтобы ее можно было отобразить сразу при поиске авиабилетов, необходимо собирать информацию сразу из всех возможных источников и систем бронирования.

Тем не менее, помимо информации о наличии багажа, сервис собирается включать данные о стоимости платного багажа. Бывают ситуации, когда стоимость безбагажного билета с дополнительно оплаченным багажом оказывается ниже, чем на билеты на рейсы с включенным багажом.