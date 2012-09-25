Из-за неисправностей отменены авиарейсы в столицу Норвегии

Фото: ИТАР-ТАСС

В международном аэропорту Осло 25 августа были отложены или отменены десятки авиарейсов.

Об этом сообщил представитель аэропорта Вегар Гюстад. Как передает РИА Новости со ссылкой на Associated Press, причиной инцидента стал сбой электроники, обеспечивающей работу системы подачи топлива.

По словам Вегара Гюстада, после 17.00 по местному времени (19.00 по Москве) несколько самолетов, прибывающих в Осло, были перенаправлены в другие аэропорты.

Сейчас с авиакомпаниями ведутся переговоры для выработки маршрутов в обход норвежской столицы. Когда будет устранена неисправность, пока не ясно.