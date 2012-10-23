"РБK daily": Бюджетный перевозчик из Европы планирует летать в Россию

Фото: ИТАР-ТАСС

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы Ryanair заявил о желании начать полеты из Ирландии в Россию. Соответствующее уведомление уже поступило в Министерство транспорта.

Когда начнутся полеты, пока не известно, но Ryanair уже провела переговоры с целью разведать обстановку с несколькими российскими аэропортами, пишет "РБK daily".

По мнению экспертов, для назначения low-cost-перевозчика нет препятствий. Сейчас между Ирландией и Россией регулярное прямое авиасообщение фактически отсутствует. Компания S7 совершает рейсы из Москвы в Дублин и только в летний сезон.

Ирландия является популярным направлением у американцев и европейцев, чего не скажешь о россиянах. По данным Российского союза туриндустрии, в прошлом году страну посетили лишь 20 тысяч туристов из нашей страны.

Ryanair — это крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания, ее маршрутная сеть насчитывает сотни направлений. При этом перелет на короткие расстояния стоит от 10 евро, а полет по маршруту, сопоставимому с московским, в низкий сезон стоит около 48 евро. Компания активно осваивает Прибалтику и ряд соседних с Россией стран.

Кроме Ryanair в на российский рынок стремятся и другие low-cost-перевозчики. Так, британская Easyjet планирует летать по маршруту Лондон — Москва. Специалисты не исключают, что в будущем зарубежные компании могут получить доступ и на внутрироссийские маршруты - правительство уже рассматривает такую возможность.