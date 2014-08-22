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Авиа и аэропорты

22 августа 2014, 16:15

"Добролет" вернул деньги за 30 тысяч билетов

авиа перевозки авиакомпании пассажиры Добролет авиа и аэропорты возврат билетов

Фото: ИТАР-ТАСС

Авиакомпания "Добролет" вернула деньги владельцам 30 тысяч аннулированных билетов. Как сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика, на 22 августа процесс вынужденного возврата билетов в авиакомпанию полностью завершен.

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"Добролет" приостановил перелеты по всем своим маршрутам 4 августа 2014 года. Причиной такого решения стали санкции ЕС в отношении компании: европейские контрагенты аннулировали договоры лизинга, технического обслуживания и страхования судов Boeing-737-800, составляющих воздушный флот "Добролета".

До приостановки полетов лоукостер успел продать порядка 95 тысяч билетов на рейсы из Москвы в разные города России. Часть пассажиров авиакомпании, оплативших перелеты по маршрутам Москва – Симферополь – Москва и Москва – Волгоград – Москва, взялись доставить в пункты назначения "Оренбургские авиалинии". Остальным покупателям "Добролет" был вынужден аннулировать билеты , начав процедуру возврата денег.

Средства покупателям перечисляли в автоматическом режиме. На данный момент перевозчик полностью расплатился со своими клиентами.

История "Добролета"

Российский лоукостер "Добролет", дочерняя компания "Аэрофлота", был создан в октябре 2013 года. 27 мая 2014 стартовали продажи билетов на рейсы авиакомпании в Симферополь, первый рейс в этом направлении вылетел из Шереметьево 10 июня 2014 года.

С 30 июня компания начала продавать билеты на рейсы в Волгоград, Пермь, Самару, Уфу, Сургут, Казань и Екатеринбург. Однако доставить пассажиров в эти города "Добролет" не успел: 30 июля перевозчик попал под действие санкций Евросоюза против Российской Федерации, так как перевозками в Симферополь способствовал интеграции Крыма в состав России. В результате компании пришлось приостановить свою деятельность 4 августа. Таким образом, перевозками она занималась менее двух месяцев.

Впрочем, руководство компании сообщало, что "Добролет" планирует в будущем возобновить работу. Лоукостер уже договорился с с концерном Boeing о прямой поставке 16 бортов в 2017-2018 годах, кроме того, переговоры ведутся с азиатскими лизинговыми компаниями.

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