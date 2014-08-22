"Добролет" вернул деньги за 30 тысяч билетов

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Авиакомпания "Добролет" вернула деньги владельцам 30 тысяч аннулированных билетов. Как сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика, на 22 августа процесс вынужденного возврата билетов в авиакомпанию полностью завершен.

"Добролет" приостановил перелеты по всем своим маршрутам 4 августа 2014 года. Причиной такого решения стали санкции ЕС в отношении компании: европейские контрагенты аннулировали договоры лизинга, технического обслуживания и страхования судов Boeing-737-800, составляющих воздушный флот "Добролета".

До приостановки полетов лоукостер успел продать порядка 95 тысяч билетов на рейсы из Москвы в разные города России. Часть пассажиров авиакомпании, оплативших перелеты по маршрутам Москва – Симферополь – Москва и Москва – Волгоград – Москва, взялись доставить в пункты назначения "Оренбургские авиалинии". Остальным покупателям "Добролет" был вынужден аннулировать билеты , начав процедуру возврата денег.

Средства покупателям перечисляли в автоматическом режиме. На данный момент перевозчик полностью расплатился со своими клиентами.