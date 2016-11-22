Рейсы в Израиль из аэропорта Жуковский могут запустить 15 декабря

Аэропорт Жуковский может запустить с 15 декабря рейсы в Тель-Авив, сообщает Агентство "Москва".

Точная дата зависит от того, как быстро авиакомпания "Икар" согласует временные параметры рейса в Израиле, рассказал представитель компании-оператора аэропорта ОАО "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин.

Кроме того, авиакомпания "Икар" планирует в декабре запустить рейс в Баку.

Четвертый международный аэропорт Московского авиаузла открылся в подмосковном Жуковском в мае этого года. Он действует в качестве единого авиационного центра экспериментальной, государственной и гражданской авиации.

В рамках первого этапа строительства открылся пассажирский терминал площадью более 15 тысяч квадратных метров и пропускной способностью четыре миллиона пассажиров в год.

Затем планируется расширить первый пассажирский терминал и построить второй. Их общая площадь составит 60 тысяч квадратных метров, а пропускная способность вырастет до 12 миллионов пассажиров в год.

Аэропорт Жуковский самая удаленная от столицы воздушная гавань Московского авиаузла. Дорога до нее займет не менее часа. Пассажирам предлагается доехать до железнодорожной станции "Отдых", а оттуда на специальных автобусах до аэропорта. Кроме того, до аэропорта можно добраться от станции метро "Котельники".

