Прокуратура проверит недопуск на рейс "Победы" ребенка с ДЦП

Прокуратура начала проверку в связи с отказом авиакомпании "Победа" перевозить мать с ребенком, страдающим детским церебральным параличом. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Женщина с двухлетним ребенком должна была вылететь в Екатеринбург из аэропорта Внуково 15 апреля и заранее оповестила представителей компании о недуге. Тем не менее, сотрудник авиакомпании отказал в регистрации посадочных талонов и предложил женщине вылет рейсом другого перевозчика. После этого в авиакомпании заявили, что уволят сотрудника, ответственного за сложившуюся ситуацию.

Представители Росавиации назвали случай "беспрецендентным" и "безобразным". Сейчас ведомство проводит служебное расследование.