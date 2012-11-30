Вещи героев "Сумерек" выставили на аукцион

"Утро": Распродажа вещей героев фильма "Сумерки"

На официальном Twitter-аккаунте фильма "Сумерки. Затмение" сообщили о распродаже вещей героев вампирской саги. Особенный ажиотаж вызвало пальто, в котором ходит герой Роберта Паттисона.

Помимо одежды, на торги выставлены мотоцикл Джейкоба и пианино Эдварда.

Напомним, все пять частей романтической истории о кровососах "Сумерки" обрели невероятную популярность, причем не только среди подростков. Каждая поднималась на вершину рейтингов кинопроката, эту позицию в США сейчас удерживает последняя, вроде бы финальная, картина – "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2". В России кино вышло в прокат 15 ноября.

Первый фильм вампирской саги вышел на большой экран в 2008 году. В основе всех частей лежит роман Стефани Майер. Судя по всему, популярностью фильм обязан вовсе не выдающейся актерской игре и не сюжету, а работе операторов и художников.

Все ленты сняты красиво, несмотря на то, что сюжет исключительно банален: любовь юного вампира и обычной девушки, борьба вампиров и оборотней, дрязги внутри кланов, жертва человеческой природой ради любви, отпрыск – полувампир-полуоборотень, обладающий сверхспособностями, и прочее. Все это мы уже видели в триптихе "Другой мир", часть – в "Блейде", часть – в "Интервью с вампиром". Между тем, стоит отметить, что фантазии о вампирах уже не одно столетие будоражат умы людей.