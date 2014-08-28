Ритейлерам посоветовали закупать продукты на аукционах

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ФАС посоветовала российским ритейлерам закупать продукты на аукционах. Это позволит контролировать поведение поставщиков, передает агентство ИТАР-ТАСС.

Ведомство указывает на свою многолетнюю практику пресечения сговоров на торгах. Кроме того, аукционы по продуктам помогут упростить отношения между поставщиками и розничными продавцами в условиях санкций.

Представители торговых сетей, таких как "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщили, что существует дефицит предложения со стороны поставщиков. Многие из них не хотят поставлять в супермаркеты продукты по цене, предложенной ритейлерами, и постоянно ее завышают.

Кроме того, сети взяли на себя обязательства контролировать цены и сообщать в Минпромторг обо всех завышенных ценах, предлагаемых поставщиками. Впрочем, розничные продавцы отмечают, что пока заметного общего роста цен не произошло, но давление поставщиков может ухудшить ситуацию. Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров попросил всех федеральных ритейлеров направить в ведомство списки закупочных цен, где с ними будут работать дальше.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия.



В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.

Перечень запрещенных продуктов:

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное

Мясо крупного рогатого скота, замороженное

Свинина свежая, охлажденная или замороженная

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные

Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

Молоко и молочная продукция

Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды

Фрукты и орехи

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе

Готовые продукты, включая сыры и творог на основе растительных жиров

Пищевые продукты (молокосодержащие продукты, на основе растительных жиров)