27 сентября 2013, 17:02

Экономика

На Воробьевской и Андреевской набережных заменят наружное освещение

Фото: icmos.ru

В столице объявили аукцион по замене наружного освещения на Воробьевской и Андреевской набережных, сообщает в пятницу, 27 сентября, пресс-служба правительства Москвы.

Работы пройдут вдоль набережной Москвы-реки от Третьего транспортного кольца до пересечения с Воробьевским шоссе, в том числе по территории парка имени Горького. Замена всех осветительных приборов должна завершиться до 15 декабря 2013 года. Стоимость работ оценивается в 85 миллионов рублей.

Согласно плану технического задания, замене подлежат 100 существующих опор наружного освещения. Помимо этого там установят 500 новых светильников.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 октября, электронный аукцион будет проходить 25 октября.

