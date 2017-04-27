Форма поиска по сайту

27 апреля 2017, 21:21

Экономика

Прижизненные издания российских классиков выставят на аукцион

Фото: YAY/ТАСС

Редкие прижизненные издания российских классиков XVIII – начала XX веков выставят на аукционе "Литфонда" в Москве, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Среди лотов есть автограф Ивана Тургенева на титульном листе "Записок охотника", дарственная надпись Ивана Гончарова на "Обыкновенной истории", автографы Афанасия Фета на книгах переводов.

Также представлены инскрипт Алексея Апухтина, экземпляр книги Владимира Гиляровского "Забытая тетрадь", дарственную надпись Андрея Белого на сборнике стихов и автограф Алексея Толстого.

Кроме того, на торги выставят первую публикацию романа "Бедные люди" Федора Достоевского и первые издания книг нескольких крупных писателей, в том числе Николая Карамзина, Константина Батюшкова и Федора Тютчева.

Аукцион состоится 18 мая в 19:00 в офисе аукционного дома "Литфонд". Со всеми лотами можно ознакомиться на предаукционой выставке.

