Купеческий дом на Таганке продадут на аукционе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичные власти готовы продать дом купца первой гильдии Шлома Мелихова-Белинского на Таганской улице. Здание сможет приобрести на аукционе инвестор, который согласится исследовать его архитектурную ценность и отреставрировать дом, сообщается на сайте столичного департамента по конкурентной политике.

Начальная (минимальная) стоимость дома составляет 146,4 миллиона рублей. Заявки для участия в аукционе принимаются до 31 марта, а победителя торгов определят 4 апреля.

Как пояснил глава департамента Геннадий Дегтев, до окончания реставрации здание будет находиться в залоге у продавца. После проведения работ в доме смогут работать коммерческие организации. При этом здание не считается пригодным для проживания людей.

"С победителем аукциона будет заключен договор купли-продажи здания с особым условием выполнения обязательств по сохранению его исторической значимости. До исполнения покупателем всех обязательств по выполнению реставрационных работ, объект будет находиться в залоге у продавца. После выполнения покупателем предусмотренного охранным обязательством объема работ покупатель сможет окончательно оформить права на земельный участок и начать эксплуатацию объекта", – уточнил Дегтев.

Сейчас здание находится в хозяйственном ведении госпредприятия "Московское имущество". По прогнозам бюро технической инвентаризации (БТИ), на реставрацию здания у нового владельца уйдет около четырех лет.

Дом №7 по Таганской улице предположительно был построен в конце XVIII века. Тогда улица называлась Семеновской. Одним из первых владельцев дома был московский купец первой гильдии Шлом Мелихов-Белинский. Сначало строение состояло из двух одноэтажных, не связанных между собой домов. В 1825 году дома надстроили и объединили, а между ними появилась проездная арка. Интерьеры дома не сохранились – во всех помещениях произведена современная отделка. По оценке БТИ, здание изношено на 45 процентов. Поскольку внутри дом отделан современными материалами, новому владельцу придется "раскрывать" старую отделку.



Напомним, город также планирует сдать в аренду на 49 лет по программе "1 рубль за квадратный метр" две старинные постройки – каретный сарай усадьбы Василия Носова и усадьбу Хлудовых. Арендаторы будут обязаны выполнить на объектах все необходимые ремонтно-реставрационные работы.