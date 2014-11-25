Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за 15 тысяч евро

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Рисунок "Портрет Джона Кеннеди", выполненный лидером группы "Кино" Виктором Цоем, продан на аукционе современного искусства Vladey за 15 тысяч евро. При этом оценочная стоимость лота составляла от четырех до шести тысяч евро, сообщается на сайте Vladey.

"Портрет Джона Кеннеди" выполнен фломастерами на бумаге. Длина рисунка немного превышает длину стандартного листа А4, а по ширине – в полтора раза меньше. Портрет был сделан примерно в 1980-х годах.

Фото: vladey.net

Всего на торги был выставлен 101 лот общей стоимостью от 970 тысяч до 1,2 миллиона евро. Так, картина другого участника группы "Кино" Георгия Гурьянова "Моряки" ушла с молотка за 90 тысяч евро. Масштабное полотно Владислава Мамышева-Монро "За все, за все тебе спасибо, товарищ Генеральный Секретарь!!!" продали за 45 тысяч евро.

Напомним, в ноябре 2013 года портрет Виктора Цоя, нарисованный Георгием Гурьяновым, был продан за 128,5 тысячи фунтов стерлингов. Имя победителя торгов британский аукционный дом Sotheby's не приводил.

При этом сумма, которую он отдал за датированный 2004-2005 годом карандашный рисунок, превысила оценочную стоимость лота в четыре раза: изначально за него планировали выручить от 20 до 30 тысяч фунтов.