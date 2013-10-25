В США на аукционе продали обручальное кольцо возможного убийцы Кеннеди

Джон Кеннеди. Фото: ИТАР-ТАСС

В США на аукционе было продано обручальное кольцо, принадлежавшее Ли Харви Освальду - предполагаемому убийце президента США Джона Кеннеди. Ювелирное изделие, изготовленное в Советском Союзе, оценили в 118 тысяч долларов.

Торги организовал аукционный дом RR Auction, они состоялись в Бостоне. Кольцо приобрел коллекционер из Техаса, пожелавший остаться неизвестным, сообщает ИТАР-ТАСС.

Кольцо Освальда было изготовлено в СССР, отметил вице-президент RR Auction Бобби Ливингстон. По его словам, об этом свидетельствует маркировка в виде звезды. Вес ювелирного изделия составляет 14 карат.

Кроме кольца на аукцион были выставлены и другие вещи, которые Освальд приобрел в СССР: коробка конфет и открытки из Минска. Они были выставлены на торги вдовой возможного убийцы Кеннеди. Всего на аукционе было представлено 290 лотов, имеющих отношение к "делу Кеннеди".

Напомним, что 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Это убийство до сих пор не раскрыто, в американской хронике его называют "преступлением века". Согласно доводам "комиссии Уоррена", расследовавшей убийство президента, Кеннеди был застрелен Ли Харви Освальдом, который действовал в одиночку.

Опровергнуть или подтвердить эти доводы, равно как и доказать виновность Освальда в суде, не удалось, так как 24 ноября он был застрелен на выходе из полицейского участка.