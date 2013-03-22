Три земельных участка в Москве выставят на торги

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила реализацию на торгах трех земельных участков в центре, на западе и на юго-западе города.

На участке в центре Москвы, на улице Николоямской, владение 52-54 планируется построить подземные паркинги и стоянки общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Площадь земельного участка составляет 0,18 гектара.

"В настоящее время здесь незаконно располагается автостоянка частной компании, обнесенная забором и охраняемая. Префектуре ЦАО поручено в 30-дневный срок освободить земельный участок от забора и парковки, после чего он будет выставлен на торги", – сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Автомоечный комплекс с автозаправочной и газонаполнительной станциями предлагается построить на западе города по адресу: Боровское шоссе, владение 14. Общая площадь объекта составит 150 квадратных метров.

Пустырь на улице Бартеневской, напротив владения 27 будет предложен для строительства объектов общественного питания, учреждений бытового обслуживания, подземных гаражей и паркингов. Площадь объекта не превысит 2 тысяч квадратных метров, отмечается в тексте.