Первые торговые киоски нового формата выставлены на торги

Фото: tender.mos.ru

Столичные власти выставили на торги 18 киосков для торговли цветами, театральными билетами, хлебом, овощами, мороженым и для оказания бытовых услуг, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Предприниматели будут конкурировать за право торговать в таких киосках. Срок действия договора – пять лет, площадь объектов составит 4–8 квадратных метров.

Стартовая цена аукциона определяется размером ежемесячной платы: в зависимости от назначения киоска она составит от 6,6 до 44 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают, что техническая документация торговых павильонов предполагает их оборудование в зависимости от функционала. Так, киоски "Хлеб" и "Мороженое" могут быть подключены к инженерным сетям и укомплектованы морозильными камерами, холодильниками, стеллажами, столами под кассовые аппараты и LCD-панелями.

Кроме того, все киоски имеют возможность подключения к системам электро- и теплоснабжения.

Фотогалерея 1 из 3

Расположены объекты будут в центре Москвы. Два киоска "Цветы" появятся в Пресненском районе, восемь "Театральные билеты" - в Пресненском, Таганском, Тверском и Красносельском районах, в Хамовниках и на Арбате.

Два киоска для оказания бытовых услуг будут на Арбате и в Мещанском районе, киоск "Овощи и фрукты" – в Басманном районе, три точки для продажи хлеба – в Замоскворечье, на Арбате и Пресненском районе, два киоска "Мороженое" – в Пресненском районе и на Арбате.

Ранее m24.ru сообщало, что в ближайшие два месяца в Москве установят 189 новых киосков "Мороженое". Новые киоски отличаются не только современным внешним видом: в них предусмотрена заводская установка электрических щитов и счетчиков.

Пилотный проект по сдаче в аренду новых киосков прошел в мае 2015 года. По итогам конкурса правом торговать в семи киосках "Мороженое" и "Хлеб" выиграли пять компаний.