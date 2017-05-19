Картина Жана-Мишеля Баскии продана на торгах за 110,5 млн долларов

Фото: sothebys.com

y's в Нью-Йорке, сообщается на сайте аукционного дома.

Эту работу Баския создал в 1982 году. На огромном полотне изображена черная голова на голубом фоне.

На картину претендовали несколько человек, в итоге победу одержал японский предприниматель Юсака Маэдзава. Он планирует показать работу Баскии на разных выставках по всему миру, а затем передать ее в музей в его родном городе Тиба.

Предыдущий ценовой рекорд для работ Баскии также поставил Юсака Маэдзава. Он приобрел за 57,3 миллиона долларов автопортрет художника.

Баския сначала завоевал популярность как граффити-художник, а затем как очень успешный неоэкспрессионист. Он скончался в возрасте 27 лет (в 1988 году) от передозировки наркотиками.