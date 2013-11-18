На востоке Москвы появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса

Фото: ИТАР-ТАСС

Два земельных участка на востоке Москвы выставят на аукцион под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном, соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия города Москвы.

Первый участок находится по адресу Открытое шоссе, вл. 28, корп. 3. Общая площадь планируемого объекта составит 1 975 кв. метров. Земельный участок свободен от застройки, он не огорожен и не охраняется.

Второй участок расположен на Суздальской улице, вл. 44. Площадь объекта должна составлять 5 400 кв. метров. В настоящее время на территории находится стоянка легкового и грузового автотранспорта.

Отмечается, что проведение публичных слушаний по обоим проектам не требуется.