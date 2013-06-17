Здания для льготной аренды презентуют в Усадьбе Муравьева-Апостола

Фото: tender.mos.ru

Объекты культурного наследия, которые планируют сдать по программе льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр", 19 июня представят в Усадьбе Муравьева-Апостола. Департамент Москвы по конкурентной политике намерен выставить на торги 4 здания.

Аукцион назначен на 11 июля. С молотка уйдет Усадьба Пашкова, городская усадьба – Фряновская шерстопрядильная мануфактура Залогиных, Большая Померанцевая оранжерея – казарма 2-го Московского кадетского корпуса и здание кинотеатра "Слава".

Напомним, в январе 2012 года правительство Москвы утвердило положение о предоставлении в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по льготной цене в 1 рубль за квадратный метр в год. "Льготная" стоимость найма начинает действовать после проведения реставрации объекта. Договор аренды заключается на 49 лет.

Дом Муравьева-Апостола одним из первых попал в программу "рубль за метр". Реставрация дома обошлась потомку знаменитого декабриста в 12 миллионов евро. Банкир из Швейцарии Кристофер Муравьев-Апостол решил спасти фамильный особняк от разрушения 12 лет назад, здание тогда было в аварийном состоянии. Он финансировал восстановление из своего кармана, плюс платил аренду в 200 тысяч рублей в месяц.