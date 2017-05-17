Форма поиска по сайту

17 мая 2017, 12:09

Экономика

Картина Малевича продана в Нью-Йорке за рекордную цену

Фото: Sotheby's

Картина Казимира Малевича "Супрематическая композиция с полоской в проекции" стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщается в официальном Twitter.
Картина 1915 года ушла с молотка за 21,2 миллионов долларов при эстимейте от 12 миллионов до 18 миллионов долларов. Работа Малевича стала самым дорогим лотом аукциона.

Борьбу за картину вели четыре потенциальных покупателя.

Также ушла с молотка бронзовая скульптура немецкого и французского художника Макса Эрнста. На нее претендовали десять покупателей. Скульптуру продали за 16 миллионов долларов. Это цена стала рекордом для скульптурных работ Эрнста.

аукционы Казимир Малевич картины новости культурного мира

