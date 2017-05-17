Картина Малевича продана в Нью-Йорке за рекордную цену

Фото: Sotheby's
Картина Казимира Малевича "Супрематическая композиция с полоской в проекции" стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщается в официальном Twitter.
Картина 1915 года ушла с молотка за 21,2 миллионов долларов при эстимейте от 12 миллионов до 18 миллионов долларов. Работа Малевича стала самым дорогим лотом аукциона.
#AuctionUpdate Tonight's #SothebysImpMod Evening Sale brought a total of $173.8 million. Click for highlights: https://t.co/TyDz7mLhQs pic.twitter.com/ebtpktxWt1— Sotheby's (@Sothebys) 17 мая 2017 г.
Борьбу за картину вели четыре потенциальных покупателя.
Также ушла с молотка бронзовая скульптура немецкого и французского художника Макса Эрнста. На нее претендовали десять покупателей. Скульптуру продали за 16 миллионов долларов. Это цена стала рекордом для скульптурных работ Эрнста.