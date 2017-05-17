Самые дорогие серьги в мире продали на аукционе за 57 млн долларов

Фото: AP/Kirsty Wigglesworth

Бриллиантовые серьги ушли с молотка на аукционе Sotheby's в Женеве за сумму, превышающую 57 миллионов долларов США. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Серьги украшают два редких бриллианта − розового и голубого цветов. Первоначально их выставили на торги как два разных лота, однако, в итоге их приобрел один покупатель. Имя щедрого клиента, по его желанию, сохранили в тайне, но уточняется, что он проживает в Азии.

Имена уникальных бриллиантов, напротив, широко известны. Оба они названы в честь греческих богов.

"Аполлон голубой" (The Apollo Blue) весом в 14,54 карата принадлежит к числу драгоценных камней высшей категории чистоты, лишенных каких-либо внутренних или внешних дефектов. Его конечная стоимость на аукционе превысила 42 миллиона долларов.

Бриллиант "Артемида Розовая" (The Artemis Pink), в свою очередь, весит 16 карат, однако, не обладает столь же совершенной чистотой. За него анонимный покупатель отдал более 15 миллионов долларов.