Очки Джона Леннона продадут на аукционе в Лондоне

Фото: AP/Ron Frehm

Солнцезащитные очки, раздавленные в порыве гнева основателем группы The Beatles Джон Леннон, выставлены на аукцион в Англии, сообщает газета Mirror. Торги проведет аукционный дом Ryedale Auctioneers. Эстимейт лота составляет 3,5 тысячи фунтов (4,5 тысячи долларов).

Лот имеет интересную историю. Злость одолела Леннона однажды в 1970-ых годах, когда он говорил по телефону в доме своего дяди в Лондоне. Музыкант так рассердился, что наступил на свои очки, после чего выбросил их.

Чарли Леннону стало жалко очков племянника. Он вытащил их из мусорной корзины, починил, а историю записал. "Да, у мальчика был еще тот характер, но я подумал, что это все равно что выбрасывать деньги на ветер", – пишет он в письме, которое также достанется тому, кто купит очки.

Леннон был убит спустя несколько лет после инцидента с очками. Его жизнь оборвалась 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Дядя пережил своего племянника. После его смерти очки и письмо хранились у коллекционера из Йоркшира.

Цены на предметы, связанные с группой The Beatles, достигают невиданных высот. В прошлом году году на аукционе в США барабанная установка ударника Ринго Старра была продана за 2,2 миллиона долларов.