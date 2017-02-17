Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля 2017, 12:41

Экономика

Очки Джона Леннона продадут на аукционе в Лондоне

Фото: AP/Ron Frehm

Солнцезащитные очки, раздавленные в порыве гнева основателем группы The Beatles Джон Леннон, выставлены на аукцион в Англии, сообщает газета Mirror. Торги проведет аукционный дом Ryedale Auctioneers. Эстимейт лота составляет 3,5 тысячи фунтов (4,5 тысячи долларов).

Лот имеет интересную историю. Злость одолела Леннона однажды в 1970-ых годах, когда он говорил по телефону в доме своего дяди в Лондоне. Музыкант так рассердился, что наступил на свои очки, после чего выбросил их.

Чарли Леннону стало жалко очков племянника. Он вытащил их из мусорной корзины, починил, а историю записал. "Да, у мальчика был еще тот характер, но я подумал, что это все равно что выбрасывать деньги на ветер", – пишет он в письме, которое также достанется тому, кто купит очки.

Леннон был убит спустя несколько лет после инцидента с очками. Его жизнь оборвалась 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Дядя пережил своего племянника. После его смерти очки и письмо хранились у коллекционера из Йоркшира.

Цены на предметы, связанные с группой The Beatles, достигают невиданных высот. В прошлом году году на аукционе в США барабанная установка ударника Ринго Старра была продана за 2,2 миллиона долларов.

Летом 2016 года издание Daily Mail сообщало, что на торги может быть выставлена рубашка со следами крови Леннона. Эта рубашка принадлежит нью-йоркцу, который работал консьержем дома "Дакота", где жил Леннон. Когда 8 декабря 1980 года Марк Дэвид Чепмен сделал пять выстрелов в спину музыканта, Гастингс был первым, кто пришел на помощь, вызвал скорую и полицию. Консьерж, по его словам, снял с Леннона очки и прикрыл его тело своим пиджаком, а брызги крови легендарного битла попали на его рубашку.
аукционы торги The Beatles Джон Леннон новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика