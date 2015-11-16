Рынок сам установит цены: Юлия Казакова о новых киосках печати и пресс-стендах

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Киоски печати во многих регионах уходят в прошлое, бумажная пресса переживает не лучшие времена. Однако московские власти решили не просто сохранить печатные киоски, а увеличить их количество. Зачем москвичам газетные ларьки, когда появится новая онлайн-карта киосков и чем конкретно можно будет торговать в них, в колонке на m24.ru рассказывает первый заместитель руководителя департамента СМИ и рекламы Юлия Казакова.

Новая жизнь киосков печати

Сейчас в городе реорганизуется вся мелкорозничная торговля, это затронет в том числе киоски печати. Всего их сейчас работает порядка 1600. У подавляющего большинства владельцев закончились договоры с префектурами и управами, и формально они не имеют право торговать. Сами киоски долгое время не менялись, некоторые сохранились еще с советских времен.

В рамках начавшейся в 2011 году реформы нестационарной торговли предприниматели должны были поменять все объекты за свой счет. Однако торговцы печатной продукции не смогли этого сделать: у них просто не оказалось средств. В итоге было заменено только 207 объектов. Поэтому город принял принципиальное решение: разыгрывать не право установки, а право торговли в киосках, которые будут установлены и полностью оборудованы за счет города.

Право на торговлю прессой получат опытные предприниматели

Объявляя торги на право торговли, мы не ставили задачу как-то перекраивать этот рынок, ломать его. Поэтому важным критерием при отборе участников для дистрибуции печатных СМИ стал их опыт работы в этой сфере. Вот почему для объектов печати принято исключительное решение о проведении конкурса, а не аукциона. В силу выполнения особой социальной информационной задачи торговлю печатной продукцией курирует департамент СМИ и рекламы города Москвы. Вся остальная мелкая розница – в департаменте торговли и услуг.

При конкурсе стартовая цена фиксированная. Она может повышаться, но при выборе победителя учитываются другие факторы: его опыт, квалификация и т.д. Участникам могут начисляться баллы. При аукционе победителем становится тот, кто предложит наиболее выгодную цену – m24.ru.



Условия конкурса беспрецедентно щадящие. Конкурс проходит на право заключения договора с определенной стартовой ценой. При этом цена утверждена с максимально понижающим коэффициентом 0,3. Первые конкурсы на 92 объекта провели совсем недавно – в начале октября. Право на торговлю в ЦАО по итогам трех конкурсов выиграли 14 компаний и один индивидуальный предприниматель. Все эти компании – с опытом работы на рынке. Торги полностью конкурентные, что подтвердила ФАС, в среднем повышение составило 80–90 процентов от стартовой цены. Со всеми победителями заключены договоры на право торговли. Сейчас получаем последние согласования от департамента городского имущества для передачи киосков в эксплуатацию, в конце ноября все новые объекты начнут функционировать. В ближайшее время выставим на конкурс еще 63 киоска, до конца 2015 года планируем разыграть еще около 500 объектов. При этом отмечу, что все старые киоски продолжают работать на прежних местах до объявления торгов.

Пятилетние договоры позволят планировать деятельность

Договоры заключаются на пять лет – такой длительный срок для предпринимателя, безусловно, положительный момент, он позволит лучше планировать свою деятельность. По условиям нового договора победителю запрещено пересдавать киоск в аренду, он должен будет торговать в нем сам. Контролировать работу киосков станет организация, созданная в апреле этого года – казенное предприятие "Мосгорпечать". Оно проводит торги, заключает договоры и будет управлять городским имуществом и контролировать работу 2095 киосков и 474 пресс-стендов, следить за их внешним видом, ассортиментом, за тем, как дистрибьюторы выполняют условия договоров.

Схема киосков будет доступна не позднее первого квартала будущего года

Информация обо всех киосках будет размещена в открытом доступе. В настоящее время мы уточняем схему размещения: убираем нерентабельные места, добавляем новые адреса, в том числе, в ТиНАО – там будет 34 объекта. Эта работа ведется уже больше двух лет и подходит к концу. До конца года, самое позднее – в первом квартале следующего года, схема будет опубликована.

У каждого объекта будут прописаны координаты, то есть киоски привяжут не просто к адресу ближайшего дома, а именно к месту размещения. Кроме того, будет информация о типе объекта, и о том, кто там торгует. Надеюсь, это будет интересно жителям и полезно предпринимателям. При этом отмечу, что все вопросы по новой дислокации мы в обязательном порядке согласуем с муниципальными депутатами.

Большие стеклянные витрины позволят увеличить выкладку прессы

Утверждено четыре типа киосков. Два из них используются и для других специализаций, они адаптированы под продажу печатной продукции и будут стоять в блоке вместе с другими киосками. Два киоска разработаны вместе с отраслевым сообществом специально для продажи прессы – с большими стеклянными витринами, которые позволят увеличить выкладку газет и журналов.

Мобильные стойки с прессой – пресс-стенды – заменят продажу с рук. Они преимущественно будут торговать периодикой в оживленных местах, там, где нет возможности поставить киоск. На ночь их планируется убирать.

В киосках будут продавать книги и товары мелкой розницы

Помимо 60 процентов периодической печатной продукции остается сопутствующий ассортимент в объеме не более 40 процентов. В частности, останется возможность продавать воду, что актуально в условиях мегаполиса, потому что сейчас на некоторых больших улицах ее невозможно купить. Будут продаваться книги и товары мелкой розницы, необходимые в дороге.

Что касается сигарет, безусловно, это трафикообразующий товар, но в Москве принято решение убрать табак из мелкой розницы. Хорошо это или плохо – покажет время. Я не думаю, что возможность купить сигареты в киоске кого-то сподвигла начать курить, и, наоборот, их отсутствие в киосках не заставит прекратить курить.

Распространители сами устанавливают цены и расставляют товар

Наша цель – сохранить существующую инфраструктуру распространения, сделать ее более равномерной по городу и более прозрачной. Город не будет вмешиваться в коммерческую деятельность предпринимателей. Это рынок, и он сам установит цены. Мы в рамках мониторинга даем рекомендации по внешнему виду объекта и отслеживаем соблюдение правил торговли.

Бумажная пресса не исчезнет

Сейчас много разговоров, на мой взгляд, больше спекулятивных, вокруг будущего печатной прессы. Не в последнюю очередь они связаны с перераспределением рекламных бюджетов.

Мы живем в плотном информационном потоке. Пресса, телевидение, радио, интернет, соцсети не противостоят, а наслаиваются, дополняют друг друга. Одновременно идет жесточайшая борьба за время и внимание потребителя. Как показывают исследования, читая с бумаги, человек отдыхает, отвлекаясь от постоянного информационного потока и клиповой подачи информации. Тот же процесс на мобильных устройствах сопряжен с массой отвлекающих факторов, внимание переключается, и человек утомляется. Радио и телевидение во многом потребляются в фоновом режиме. При чтении книги, газеты, журнала человек сосредоточен на конкретной полосе или странице, у него совсем другие ощущения. Это дает возможность лучше осмысливать содержание.

Не исчезает интерес родителей к тому, чтобы прививать детям через тактильные ощущения любовь к традиционным книгам, а не только к гаджетам. Поэтому бумага окончательно не уйдет, у нее обязательно будет свой читатель.