Портрет любовницы Пикассо продали за 45 миллионов долларов

Пабло Пикассо "Сидящая женщина в голубом платье", 1939. Фрагмент картины. Фото: christies.com

Один из самых известных портретов работы Пабло Пикассо "Сидящая женщина в голубом платье" продан на вечерних торгах Christie's в Нью-Йорке. Об этом сообщается на официальном сайте на сайте аукционного дома.

Стоимость картины составила 45 миллионов долларов.

На картине Пикассо изобразил свою возлюбленную Дору Маар – французскую художницу и фотографа. Их отношения длились девять лет. Эту картину Пикассо написал в 1939 году, ему тогда было 58 лет, а Доре – 31 год.

Кроме того, на аукционе были проданы картины "Три свечи" Марка Шагала, Клода Моне и Фернана Леже, а также работа французского скульптора Константина Бранкузи "Спящая муза".