Картину Эдварда Мунка продали в Нью-Йорке почти за 55 млн долларов

Картина норвежского художника Эдварда Мунка (1863-1944) "Девушки на мосту" (1902) была продана с аукциона в Нью-Йорке почти за 54,5 миллиона долларов, передает телеканал "Москва 24". Торги в понедельник провел аукционный дом Sotheby's.

Картина "Девушки на мосту" считается одной из ключевых в творчестве художника и принадлежит к целой серии одноименных работ. Оценочная стоимость полотна составляла 50 миллионов долларов. В 1996 году картина была продана за 7,7 миллиона долларов, а в 2008 году – за 30,8 миллиона.

Рекорд стоимости среди работ норвежца принадлежит известной картине "Крик" (1893). Он был установлен в 2012 году – картина ушла с молотка за 119,9 миллиона долларов.

Как отмечается в отчете аукционного дома, также на прошедшем 14 ноября аукционе современного искусства Sotheby's была продана работа Пабло Пикассо "Художник и модель" (1960). Сумма сделки лишь немного превысила нижнюю границу эстимейта и составила 12,9 миллиона долларов.

Полотно венгерского авангардиста Ласло Мохоя-Надя "Телефонная картина EM 1" (1923) была продана за 6,1 миллиона долларов, что в два раза выше оценочной стоимости. По итогам торгов аукциону удалось выручить в общей сложности 157,7 миллиона долларов.