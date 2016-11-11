Форма поиска по сайту

11 ноября 2016, 10:49

Экономика

Часть коллекции Боуи ушла с молотка за 30 млн долларов

Фрагмент картины Жана-Мишеля Баскии "Сила воздуха", фото: sothebys.com

Почти 50 лотов из коллекции произведений искусства, принадлежавшей музыканту Дэвиду Боуи, была продана в первый день торгов Sotheby`s за 30,5 миллиона долларов (24,3 миллиона фунтов стерлингов, сообщается на сайте аукционного дома. Всего на продажу выставлено 350 лотов. Вторая и третья часть аукциона пройдут сегодня, 11 ноября.

Как отмечают в Sotheby's, сборы первого дня превысили предполагаемую сумму более чем в два раза. Например, главный лот коллекции – работа американского неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баскии "Сила воздуха" была продана за 8,8 миллиона долларов, вдвое дороже оценочной стоимости.

Неожиданным для устроителей торгов стал ажиотаж вокруг работы британского художника Франка Ауэрбаха "Голова Герды Боэм". Она была продана за 4,7 миллиона долларов – в семь раз дороже верхней границы эстимейта.

Также в первый день торгов были проданы работы Дэмиена Херста, Патрика Колфилда. Марселя Дюшана и Генри Мура, принадлежавшие покойному музыканту.

11 ноября торги предметами искусства из коллекции Боуи, разделенные на три части, будут продолжены.

Дэвид Боуи (1947–2016) – известный британский певец, композитор и актер. Первого крупного успеха Боуи достиг в 1975 году с синглом "Fame" и альбомом Young Americans. Спустя несколько лет его "Berlin Trilogy" попала в пятерку лидеров британских чартов, а сингл "Ashes to Ashes" и альбом Scary Monsters в начале 80-х принесли ему славу и признание.

В целом девять его альбомов стали платиновыми, 11 – золотыми и 8 – серебряными. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил Боуи на 23 место в списке "100 лучших певцов всех времен". Среди музыкантов, когда-либо записавших кавер-версии композиций Боуи, значатся такие имена как Джоан Джетт, Duran Duran, Smashing Pumpkins, Мэрлин Мэнсон, Arcade Fire, Oasis, Оззи Осборн, Morrissey, Beck, Red Hot Chili Peppers, Bauhaus, Nine Inch Nails и многие другие.

Помимо музыкальной карьеры Боуи снимался в кино. Он принимал участие в съемках фильмов "Лабиринт", "Престиж", "Счастливого рождества, мистер Лоуренс", "Баския", "Человек, который упал на Землю", "Тайна мистера Райза", "Последнее искушение Христа" и многих других.

