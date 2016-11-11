Часть коллекции Боуи ушла с молотка за 30 млн долларов

Фрагмент картины Жана-Мишеля Баскии "Сила воздуха", фото: sothebys.com

Почти 50 лотов из коллекции произведений искусства, принадлежавшей музыканту Дэвиду Боуи, была продана в первый день торгов Sotheby`s за 30,5 миллиона долларов (24,3 миллиона фунтов стерлингов, сообщается на сайте аукционного дома. Всего на продажу выставлено 350 лотов. Вторая и третья часть аукциона пройдут сегодня, 11 ноября.

Как отмечают в Sotheby's, сборы первого дня превысили предполагаемую сумму более чем в два раза. Например, главный лот коллекции – работа американского неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баскии "Сила воздуха" была продана за 8,8 миллиона долларов, вдвое дороже оценочной стоимости.

Неожиданным для устроителей торгов стал ажиотаж вокруг работы британского художника Франка Ауэрбаха "Голова Герды Боэм". Она была продана за 4,7 миллиона долларов – в семь раз дороже верхней границы эстимейта.

Также в первый день торгов были проданы работы Дэмиена Херста, Патрика Колфилда. Марселя Дюшана и Генри Мура, принадлежавшие покойному музыканту.

11 ноября торги предметами искусства из коллекции Боуи, разделенные на три части, будут продолжены.